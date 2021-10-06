Жители Шардары жалуются на грязную воду, которая течет из кранов, передает Otyrar.kz

При этом вода воняет и пить ее невозможно. Местные чиновники несогласны с претензиями шардаринцев, они уверяют, что ситуация под контролем. Проблема решаема и скоро все наладится. Тем временем вопрос остается нерешенным.

«Много лет пьем такую воду, сколько я тут живу, такую пьем. Вот такая вода: желтая и вонючая, невозможно просто пить ее, она ужасная. Машина привозит к нам воду только платную. Нам приходится покупать. А водой из крана мы посуду моем, стираем, вот моя машинка, она уже забивается, фильтр регулярно забивается, то и дело, чистить надо. Мы постоянно жалуемся, но не обращают внимания», — говорит Ольга Облова.

Вода с омерзительным запахом и вкусом ржавчины. Многоразовая фильтрация и кипячение здесь бессильны. Жители нескольких микрорайонов Шардары отказались от такого водоснабжения. Оставшиеся в «сухом остатке», люди вынуждены покупать воду.

В акимате Шардаринского района уверяют, ничего страшного не произошло. Мол, рано еще из мухи слона делать. Всё началось месяц назад, в водохранилище резко упал уровень воды. И чиновники якобы сыграли на опережение, обеспечив местных жителей качественной привозной водой. А то что воду людям приходится покупать, слышат ВПЕРВЫЕ!

«С проблемой питьевой воды мы столкнулись месяц назад, в связи с этим мы организовали подвоз. Что касается низкого качества воды, мы сейчас проводим проверку, на конечных точках берут пробы воды, после чего чистую поставляем в город», — сказал Бауыржан Шомпиев, заместитель акима Шардаринского района.

Пока шардаринцам придется в очередной раз поверить обещаниям чиновников. И продолжать фильтровать, кипятить и цедить грязную воду.

Шуддин Саидов