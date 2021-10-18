18 октября – День духовного согласия. Дата ведет свой отсчет с 1992 года, когда в Казахстане состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия.

В Алматы собрались представители всех религий, а также известные ученые и деятели культуры, которые приняли манифест, призвав объявить 18 октября Днем духовного согласия.

Единство и согласие народа Казахстана – главная ценность независимого государства, важнейшим принципом которого является уважительное отношение к религиозным чувствам граждан.

Алматинский Конгресс, организованный по инициативе Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева, стал отправной точкой для дальнейших миротворческих инициатив Елбасы, среди которых особое место занимает съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Глава государства К.Токаев сказал: «Наше главное богатство – благополучие и единство, стабильность и спокойствие, мир и согласие».