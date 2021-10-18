Первый заместитель акима города Шымкент Ш.Мукан встретился с руководителями религиозных конфессий.

В ходе мероприятия, стороны обменялись мнениями и обсудили вопросы межрелигиозного взаимодействия, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Выступая на встрече, первый заместитель главы города отметил, что с 1992 года этот день отмечается в нашей стране как знаменательный, а также подчеркнул особую роль религиозных конфессий в обществе.

Выступили представитель Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам Шымкента Бакдаулет Абдрахманов, настоятель православного религиозного объединения «Казанской иконы Божией матери» Алексей Королевский и пастор местного религиозного объединения Евангельская христианская церковь «Агапе» Андрей Шаталов.

В завершение встречи представители конфессии были награждены благодарственными письмами от имени акима города. Кроме того, в честь 30 – летия независимости и дня Духовного согласия в целях укрепления мира и согласия среди представителей религиозных конфессий, пропаганды массового спорта, популяризации здорового образа жизни руководителю религиозного объединения-призеру был вручен кубок 1-го места соревнований по мини-футболу.

Стоит отметить, что на территории города Шымкент зарегистрировано 118 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий.