Аким Шымкента поблагодарил представителей разных религиозных конфессий

18 октября — День духовного согласия. В нашей стране проживают люди 130 народностей и национальностей. Их религиозные убеждения также разнообразны. И все они дружно живут под одним небом. В честь знаменательной даты, глава города собрал представителей разных религий и поблагодарил духовных деятелей региона за заслуги перед народом.

Наша страна — многоконфессиональное государство, состоящее из представителей разных культур. И все дружно живут под одним мирным небом. Заместитель главного имама Шымкента отмечает, что для крепости отношений между представителями различных религий, проживающих в третьем мегаполисе страны, ежегодно организуются спортивные игры.

«Ежегодно в нашей стране проводятся праздничные мероприятия, в которых участвуют представители всех этносов Казахстана, в том числе и исповедующие ислам. И благодаря вкладу представителей духовенства наши народы живут в мире и согласии», — говорит заместитель главного имама г. Шымкента Мусабек Актамберды.

Помимо деятелей ислама в Шымкенте осуществляют работу и представители духовенства других религий, разрешенных в стране. Все они живут в единстве друг с другом и вносят свой вклад в процветание города. Отметив это в ходе торжественного собрания, глава Шымкента поздравил служителей с Днем духовного согласия.

«Верю, что все религиозные объединения привьют общественности культуру и взаимопонимание в общественной среде, научат проявлять уважение к старшим и показывать пример младшему поколению», — сказал аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

В нашем городе представители всех конфессий имеют равные права. Поэтому с каждым годом увеличивается число святилищ различных религий. В завершении встречи, благодарственными письмами были отмечены представители духовенства внёсшие наибольший вклад в спокойную жизнь жителей Шымкента и процветание города.