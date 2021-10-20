Его возводят вдоль улицы Бекзата Саттарханова, передает Otyrar.kz.

С вопросом, как так получилось и кто давал разрешение на застройку, наш корреспондент отправился в отдел строительства акимата Тукестана. Но там от проекта поспешили откреститься.

«На строительство этих домов из бюджета денег не выделяли, это инвестиционный проект. Разрешение дают в управлении архитектуры и градостроительства», — говорит Алмас Байжанов, заместитель руководителя отдела строительства г. Туркестана.

Однако и в названом управлении получить вразумительного ответа журналистам не удалось.

«Мне срочно нужно уходить! Я сейчас выйду», — заявил, услышав вопрос Айдос Кентугаев, начальник отдела архитектуры и строительства г. Туркестана.

И, как и обещал, ушел от журналистов. Журналисты битый час прождали чиновника, но тщетно.

Не получив ответа в городском акимате, журналисты направились в областной акимат. И встретили там все того же Айдоса Кентугаева.

«У меня через 8 минут совещание Пропустите меня. Я позже вам все скажу», сказал Айдос Кентугаев, начальник отдела архитектуры и строительства г. Туркестана. И снова ушел от ответа.

К слову, интерес у нас относительно строительства элитного городка вовсе не праздный. Один из чиновников не на камеру обмолвился, мол, земли действительно, изымал акимат, а не застройщик. А как известно, акимат может изымать/выкупать земли, если речь идет о государственных нуждах.

Напомним, согласно п. 2 ст. 84 Земельного кодекса РК земельные участки для государственных надобностей могут выкупать в следующих случаях:

•Если имеется международное обязательство.

•Под нужды обороны, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

•В случае обнаружения под участком месторождения полезных ископаемых (кроме общераспространенных).

•Для строительства дорог, линий электропередачи, связи и магистральных трубопроводов, а также других объектов, имеющих государственное значение, при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.

•Если речь идет о сносе аварийного и ветхого жилья, грозящего обвалом (обрушением).

•В соответствии с генеральными планами городов и иных населенных пунктов, схемы зонирования территории и иная утвержденная в установленном порядке градостроительная или землеустроительная документация.

Не исключено, что изъятие и строительство вип-городка соответствует генплану – именно это мы и надеялись услышать от чиновников. Вот только никто нам этого говорить почему-то не захотел. Потому-то и закрадываются сомнения относительно законности строительства элитного городка на территории, изъятой под госнужды.

Тем временем, на этом месте возводятся элитные коттеджи, стоимость которых оценивается не в десятки, а в сотни миллионов тенге. Строит это жилье частная компания.

А поскольку вживую чиновники, как города так и области общаться с нами отказались, мы направили в акимат области официальный редакционный запрос. Надеемся, ответы таки прольют свет на эту странную историю.