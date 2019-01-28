Земельные участки для государственных нужд будут изымать по рыночной стоимости, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК, передает Тengrinews.

21 января 2019 года Президент подписал закон по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, создающий условия для обеспечения равноценного возмещения при изъятии земельных участков для государственных нужд.

Согласно закону теперь земельные участки для госнужд будут изыматься по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на земельный участок.

Отмечается, что в настоящее время стоимость изымаемого участка определяется по кадастровой цене либо стоимости, предусмотренной в гражданско-правовом договоре или решении суда. Как правило, эти цены не соответствуют уровню рыночных цен на земельные участки.

Кроме того, законодательно закрепляется, что расходы, связанные с предоставлением равноценного земельного участка собственнику взамен изъятого у него в пользу государства участка, несут акиматы.

Таким образом, поправки нацелены на то, чтобы граждане получали справедливое возмещение за изымаемые земельные участки. В этих целях внесены соответствующие поправки в Земельный кодекс и Закон «О государственном имуществе».