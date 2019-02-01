Сорока четырем владельцам домов в Туркестане, чьи дома подпадают под снос, похоже, удастся добиться справедливой оценки сносимого жилья.

Как же легко к ним было приезжать в гости всего-то пару лет назад. Навигатор был наипростейшим: «Приезжаешь в Туркестан, идешь к мавзолею Кожа Ахмета Ясави. А наш дом стоит напротив него». И гость при всем желании не мог заблудиться…

Туркестан, став в прошлом году областным центром, сегодня переживает настоящий строительный бум, архитектурный ренессанс. А посему дома вокруг мавзолея Кожа Ахмета Ясави должны пойти под снос – на их месте в скором времени должен появиться духовно-культурный центр «Рухани-мәдени орталық» с музеями, ресторанами и гостиницами.

Площадь духовного центра составит 98 гектаров. Для его строительства необходимо освободить землю для государственных нужд. Всего планируется снести 168 объектов, из которых 154 – жилые дома, 14 – торговые точки.

А что жители этих домов? Они понимают необходимость этих мер, статус областного центра обязывает соответствовать… Владельцы этих домов не согласны лишь с одним – низким размером компенсации за свои строения.

И их можно понять, особенно если поставить себя на их место. Представьте, что ваша семья жила в просторном доме, был участок, пара-другая деревьев, а вместо этого вам дают средства – по 515 тысяч тенге за каждую сотку земли. Этих денег в современном Туркестане с подорожавшим в разы жильем и землей едва хватит на приобретение времянки на окраине города.

Вот что рассказала журналистам телекомпании «Отырар TV» одна из жительниц Туркестана Бибихан Абдуллаева: «Чтобы построить дом, мы с мужем угробили здоровье. Я беременная таскала ведрами бетонную смесь. А теперь мне дают за новый дом со всеми удобствами 9 млн тенге. Рядом еще пристройка есть, она тоже из шлакоблока. У нас паровое отопление. За те деньги, которые мне дает государство, я даже времянку не смогу купить».

Несправедливо? Несправедливо!

Представители местной власти не первый месяц ведут переговоры с жителями о выкупе их недвижимости. Да, аким Туркестана Алипбек Усербаев сразу предупреждал о том, что если жители не согласны с государственными оценщиками имущества, они имеют право обратиться в любую компанию и оценить свою собственность. Но как это осуществить на деле?

Недовольные компенсацией хотят сегодня одного – донести до местной власти, что они не против того, чтобы город становился краше. Жители против того, чтобы ущемляли их конституционное право на достойное существование. Люди очень надеются, что теперь – после внесенных поправок в Закон РК «О земле» – их проблема разрешится. Дело в том, что 21 января 2019 года Президент подписал закон, согласно которому земельные участки для госнужд будут изыматься по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на земельный участок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

28 января в Туркестане состоялся брифинг, на котором сотрудники акимата дали разъяснение.

Итак, на 28 января свое согласие на снос дали владельцы 98 объектов. Снесено 25 домов, на счет жителей перечислено около 400 млн. тенге. 44 граждан, не согласных с решением алматинской компании «Экспооценка», требуют произвести повторно оценку домов. Созданный штаб по распоряжению акима Туркестана – рабочая группа, состоящая из 23 человек, провела разъяснительную работу среди населения. «Но, видимо, придется решать все вопросы в суде», – пояснило ответственное лицо от акимата.

«44 владельца домов, не согласные с оценками их жилья, могут в рамках закона найти оценочную компанию, имеющую лицензию, – пояснил замакима г. Туркестана Тажибек Мусаев. – В этом случае жители оценку недвижимого имущества произведут за собственные деньги. Их оценка будет сопоставлена с решением алматинской компании «Экспооценка», это касается и строительных материалов, и срока эксплуатации дома, и т.д. Они должны доказать. Все материалы мы передадим в судебные органы. В свою очередь будет проведена экспертиза. Суд вынесет решение. Все действия должны быть совершены в рамках закона».

Фарида Шарафутдинова