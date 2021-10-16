Около 100 преступлений помогли раскрыть камеры видеонаблюдения, сообщает ДП Туркестанской области.

Камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления, установленные по всей территории Туркестанской области, помогают стражам порядка раскрывать преступления и предотвращать различные правонарушения. На сегодняшний день, в целях обеспечения общественного порядка в круглосуточном режиме функционирует 540 камер видеонаблюдения, размещенные на центральных улицах г. Туркестан и районных центрах области.

Только с начала текущего года с помощью камер наружного наблюдения полицейскими раскрыто 95 преступлений, в том числе 44 кражи чужого имущества, 5 фактов хулиганства и 2 грабежа. Так, видеокамеры ЦОУ УП г. Туркестан помогли полицейским раскрыть кражу сумки на одном из АЗС. В дежурную часть поступило сообщение от горожанки о том, что у нее похитили сумку стоимостью 5000 тенге.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и опросили возможных очевидцев. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель г. Шымкент, которого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК «кража». Выясняется причастность воришки к другим аналогичным преступлениям.

Однако, камеры видеонаблюдения не только позволяют раскрывать преступления, но и способствуют профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах, а также при проведении различных массовых мероприятий. Так, с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ с начала текущего года выявлено свыше 67,5 тысяч административных правонарушений. Из них, «мелкое хулиганство» — 8633 фактов, «распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах» — 2812, «нарушение запрета потребления табачных изделий в неустановленных местах» — 760, «приставания в общественных местах» — 387 случаев и около 45,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Как отметили полицейские Туркестанской области камеры видеонаблюдения не только помогают улучшить оперативную обстановку, но и укрепит дисциплину, законность и качество работы сотрудников органов внутренних дел.