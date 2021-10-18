Шымкентскими полицейскими в ходе мероприятия «Қару» выявлено 70 правонарушений.

С 4 октября по 4 ноября текущего года в городе Шымкент проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

Полиция проверяет владельцев оружия, а также охотничьих магазинов и охранных агентств, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Сотрудниками УАП ДП Шымкента в ходе мероприятия проверено 3383 владельца оружия и 37 охранных агентств. Выявлено 70 нарушений правил хранения и регистрации оружия. По выявленным недостаткам граждане привлечены к соответствующей административной ответственности.

Стоит отметить, что оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» продлится до 4 ноября 2021 года.