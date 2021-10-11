Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области и представители “Охотзоопрома” пресекли очередной факт браконьерства на территории Арысского района.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий возле поселка Жидели стражи порядка задержали подозреваемых в незаконной охоте на диких животных. Ими оказались двое жителей Арысского района, ранее судимые за кражи. Выяснилось, что примерно в 22.20 часов вечера на одном из пастбищ браконьеры подстрелили дикого зайца и джейрана, занесенного в Красную книгу РК. При проверке полицейские изъяли у подозреваемых туши добытых животных, а также незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра и фонарь. Браконьеров доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 337 части 4 УК РК“Незаконная охота”. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.