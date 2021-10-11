Мошенничество, подстрекательство к даче взятки и неоднократное получение подношений, присвоение чужого имущества и служебный подлог — директор одной из школ Шымкента в ожидании приговора.

По двум статьям вместе с ней проходит бывший главный специалист управления образования.

«У них имеются несовершеннолетние дети, по делу отсутствует материальный ущерб, он возмещен был. Суд назначил специалисту городского управления образования наказание в виде 4 лет лишения свободы, а директору 7 лет 6 месяцев лишения свободы», — рассказал Сабит Туреханов, судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

Директор школы приговор заслушала из СИЗО — онлайн, второй подозреваемый находился под залогом на свободе, его арестовали прямо в зале суда. С приговором бывший специалист гороно оказался не согласен.

«Говорят, что объективно рассмотрели дело, но как то объективно? Я давно работаю на госслужбе. И вот таким образом государство мне сказало «спасибо». Несправедливое решение!»,- недоумевал подсудимый.

Фигурантами громкого дела стали более трёхсот шымкентских педагогов. Учителя городских школ купили поддельные сертификаты квалификации и три года получали надбавку к зарплате. Обман раскрылся, когда их коллеги обратились в правоохранительные органы. Финпол организовал проверку. Оказалось, что многие педагоги даже не появлялись в центре тестирования. Сертификаты им продали, цена вопроса варьировалась в зависимости от желаемой категории — от 10 до 60 тысяч тенге. Подсудимым удалось собрать с учителей 2 миллиона 255 тысяч тенге.

«На основании этого сертификата преподавателям устанавливалась заработная плата, чуть повышенная, потому что они подтвердили свою квалификацию. И платили эти деньги из госбюджета. Общая сумма по материалам уголовного дела было установлена сумма свыше 210 миллионов тенге. Переплаченные суммы, которые были необоснованно выплачены, они возвратили в бюджет», — рассказал судья.

Педагогов решили не увольнять. За время судебных разбирательств некоторые успешно прошли тестирование и получили сертификаты уже легально. Подсудимым пожизненно запретили работать на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Анастасия Новикова