Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области.

По данным РГП «Казгидромет», 8 октября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, порывы 25 м/с.

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