На главную Новости Шымкента Погода Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области Новости ШымкентаПогода Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области 07.10.2021 127 Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области. По данным РГП «Казгидромет», 8 октября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, порывы 25 м/с. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте: Ожидаются заморозки В Шымкенте и Туркестанской области 27 сентября объявлено штормовое предупреждение Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области В Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области 18 июня. Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области