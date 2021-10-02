В женской колонии строго режима отметили День пожилых людей. В учреждении отбывает срок самая пожилая женщина, ей в этом году исполнится 70, передает Otyrar.kz

Бабушкой она себя не считает, наоборот, строит планы на жизнь. К концертной программе самая пожилая осуждённая колонии готовилась несколько недель, ко Дню пожилых женщина сочинила стихотворение: О свободе и будущем. Татьяне Васильевой в этом году исполнится 70, это ее второй срок, попала за решетку за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Осужденная любит актерское мастерство, мечтала раньше сниматься в кино, но вот что-то пошло не так, вместо съемок решетка, вместо свободы — колония строгого режима.

«Я сижу за наркотики, наверное у меня судьба такая, что нужно встречать 70- летие здесь. Ну так случилось. Что тут поделаешь?», — говорит Татьяна.

300 женщин колонии отбывают наказание за особо тяжкие преступления. А в День пожилых людей заключенные подготовили особенную программу. За лучшее выступление — приз, но не в нем дело, — говорят женщины. Главное свобода и семья.

Судьбы у всех разные, объединяет их только колония строгого режима. В этот день одни поздравляют своих родных, других мучает совесть, у многих родные скончались пока они отбывают наказание.

«Около 30 осуждённых решили устроить такой праздник, администрация всё для этого приготовила. У нас много пожилых людей, к которым мы относимся с уважением, чтобы не случилось они тоже люди и тоже граждане нашей страны», — сказала Айнур Адильбекова, начальник ИЧ 167/4.

В этот день осужденные женщины и девушки пели о свободе, любви и детях. Мечта у каждой одна, вернутся домой и начать всё заново…