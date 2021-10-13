С 4 октября в Шымкенте проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Совместные рейды проводят сотрудники Инспекции транспортного контроля по г.Шымкент, Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент, транспортной прокуратуры г.Шымкент, автоэкипажи Полка патрульной полиции.
За 8 дней мобильными группами выявлено 1585 административных правонарушений, совершенных водителями общественного транспорта.
В частности, по статье 334 КоАП РК (превышение норматива содержания загрязняющих веществ в выбросах) — 136;
— по статье 571 КоАП РК (Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов) — 90;
— по части 7 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) — 123;
— по части 8 статьи 590 КоАП РК (непрохождение предрейсового технического и медицинского осмотра) – 48;
— по части 9 статьи 590 КоАП РК (не прохождение технического осмотра) – 151;
— по статье 591 КоАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) — 541;
— по статье 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования) – 166;
и иные правонарушения.
Отметим, что данное ОПМ продолжится до 13 октября текущего года.