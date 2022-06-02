Бесплатный проезд организуют для жителей Шымкента

В день проведения республиканского референдума в южном мегаполисе проезд на общественном транспорте будет бесплатным, передает OTYRAR.

Об этом сообщило управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог на официальной странице в социальной сети.

5 июня все жители и гости Шымкента смогут пользоваться общественным транспортом на бесплатной основе. В этот день около тысячи городских автобусов будут перевозить пассажиров по 78 направлениям на территории города.

Как сообщили в ведомстве, акция организована транспортными компаниями в поддержку республиканского референдума.

Всего в городе будут работать 312 избирательных участков. Правом голоса обладают 631 133 жителя мегаполиса. По всем вопросам референдума и адресам избирательных участков можно уточнить, позвонив в CALL-центры.