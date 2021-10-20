Суд признал водителя виновным по статье 608 КоАП РК и приговорил к 20 суткам административного ареста.

Сотрудники полиции Туркестанской области ежедневно проводят рейдовые мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с целью контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Во время очередного рейда полицейские Казыгуртского РОП выявили двух водителей, нарушивших правила ПДД. При проверке документов у водителей установлено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили мужчин в наркологический диспансер, результаты медицинской экспертизы показали, что они были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции составили административные протокола по ст.608 КоАП РК.

Аналогичный случай выявлен в Толебийском районе, где в отношении водителя составлен адмпротокол по статье 608 КоАП РК. Собранные документы направили в Толебийский районный суд для принятия законного решения.