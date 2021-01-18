В Туркестанской области на 7 лет лишили водительских прав мужчину, управлявшего автотранспортом в пьяном виде.

В Ордабасинском районе при патрулировании улиц сотрудники полиции заметили на дороге автомашину «Ауди-100», нарушившую правила дорожного движения. Также движение автомобиля вызвало подозрение у стражей порядка и патрульные полицейские сразу же указали водителю остановиться. Однако нарушитель не подчинился законным требованиям полиции и попытался скрыться, нарушая ПДД и превышая установленную знаками скорость.

Полицейские в течение часа преследовали водителя «Ауди». Чтобы скрыть следы, мужчина, не снижая скорости, добрался домой, а после прибытия стражей порядка, стал отрицать свое нарушение. Однако, бдительные стражи порядка во время погони за подозрительной автомашиной зафиксировали все действия на служебный планшет. Они показали видеозапись с нарушением ПДД водителю «Ауди», который полностью признался в содеянном. После чего местного жителя доставили в районный отдел полиции.

В отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 608 КоАП. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Собранные материалы полицейские направили в суд для принятия соответствующего законного решения.

В результате решением суда Ордабасинского района водителя «Ауди» на 7 лет лишили права управления транспортным средством и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.