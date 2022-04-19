Более 200 пьяных водителей наказали в Шымкенте

243 пьяных водителя наказали в Шымкенте только с начала этого года. Их лишили водительских прав сроком на 7 лет и приговорили к аресту на 15 суток, передает OTYRAR.

Накануне министр МВД Марат Ахметжанов привел неутешительную статистику: Шымкент по всей стране лидирует по количеству ДТП, в том числе смертельных. К примеру только за первый квартал 2022 года в южном мегаполисе зафиксировано 9 аварий со смертельным исходом, тогда как в Нур-Султане — 3.

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Для выявления подобных фактов нарушения, полицейские города регулярно проводят рейды. За минувшие выходные им удалось выявить 2 пьяных водителя.

«В результате в отношении водителей составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК (управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства в управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), проведена разъяснительная работа», — сообщили в ДП Шымкента.

Стражи порядка убедительно просят горожан не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Ведь пьяное вождение — это прямая угроза для жизни и водителей и пешеходов.