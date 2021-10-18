В честь 30-летия Независимости РК в городе Ленгер Толебийского района прошел областной конкурс «Игры кочевников».

Аким района Толеген Туртаевич открыл конкурс по 7 видам национальных игр казахского народа и пожелал удачи командам из 14 районов.

В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. В командном зачете Толебийский район занял первое место.

Победителей по отдельным видам спорта поздравили аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев, Ордабасинского района Баглан Батыршаев, Толебийского района Толеген Телгараев, а по командному зачету победителям вручил кубок и медаль заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

В соревнованиях по жамбы ату ІІІ место занял — Тюлькубасский район, ІІ место -город — Арыс, І место — Толебийский район.

По аударыспак ІІІ место занял -Отырарский район, ІІ место — Казыгуртский район, І место — Толебийский район.

ІІІ место по поднятию барана занял Байдибекский район, ІІ место — Толебийский район, ІІ место — Отрарский район.

ІІІ место по игре тогызкумалак досталось Отырарскому району, ІІ место — Сарыагашскому району, ІІ место — Байдибекскому району.

ІІІ место по казакша курес занял Тюлькубасский район, ІІ место — Келесский район, ІІ место — Байдибекский район.

В областном конкурсе «Игры кочевников» в командном зачете ІІІ место занял Отырарский район, ІІ место — Байдибекский район, І место — Толебийский район.