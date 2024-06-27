Подготовка к Всемирным играм кочевников: Казахстан готов к большому событию

В службе центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников.

В мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и вице-президент ассоциации национальных видов спорта Тастанбек Есентаев.

Серик Жарасбаев начал своё выступление с подведения промежуточных итогов подготовки к играм.

Он сообщил, что на сегодняшний день окончательно определился состав организаторов и соорганизаторов игр.

В число организаторов вошли правительство Республики Казахстан, всемирная конфедерация этноспорта, организация тюркских государств и ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан.

29 апреля штаб-квартира ЮНЕСКО подтвердила свой патронаж над 5-ми всемирными играми кочевников, а 20 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между ЮНИСЕФ и дирекцией по подготовке и проведению игр, что придало ЮНИСЕФ статус официального партнера мероприятия.

По словам вице-министра, большинство спортивных объектов готовы принять масштабные соревнования.

В ледовом дворце «Алау» и на стадионе «Астана-Арена» ведутся капитальные ремонтные работы, которые планируется завершить к 15 августа. Строительные работы на ипподроме «Казанат» завершатся в июле.

Во исполнение поручения главы государства о необходимости сокращения расходов на организацию Игр, в программу были внесены изменения.

Продолжительность Игр сокращена на один день, и теперь они будут проходить с 8 по 13 сентября.

Количество участников и стран также было сокращено: теперь планируется участие чуть более 2000 участников из 89 стран.

В этом году впервые примут участие такие страны, как Бруней-Даруссалам, Либерия, Венесуэла, Ирландия, Доминикана и Гамбия.

Из спортивной программы была исключена корейская борьба ссирым, также были сокращены весовые категории в ряде видов спорта.

Полностью исключен раздел показательных выступлений, кроме «Ұлы дала жорығы».

По просьбе руководства Кыргызской Республики и Республики Татарстан в программу были добавлены соревнования по кок-бору и поясной борьбе «Кореш».

Серик Жарасбаев отметил, что предприняты меры по оптимизации расходов, что позволило сэкономить 1,7 млрд тенге от первоначального бюджета. Также ведется активная работа по привлечению казахстанских и зарубежных компаний в качестве спонсоров.

Наиль Нуров объявил генерального партнера и спонсора мероприятия. Генеральным партнером стало АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank), а генеральным спонсором – электротехническая компания ALAGEUM ELECTRIC.

Средства, выделенные партнерами и спонсорами, будут направлены на выплату призовых победителям и призерам, общая сумма которых составит 253 250 002 тенге, а также на приобретение авиабилетов для участников, построение зон награждения, изготовление медалей и сертификатов.

Наиль Нуров представил медали для награждения победителей и призеров: «Медали выполнены в особом стиле, символизирующем единение всех спортивных состязаний в единый шанырак – символ единения народа Казахстана. Солярный символ на медалях ассоциируется с солнцем, жизненной энергией и движением вперед. Всадник на медалях символизирует движение, стремление к цели и победу. Лента медали представлена цветом сердолика – красновато-оранжевого минерала, символизирующего энергию, мотивацию и стойкость».

Тастанбек Есентаев отметил важную работу, проделанную в спортивном направлении: «Во время Игр 370 судей будут выполнять судейские функции по 21 виду спорта. Также созданы две комплексные научные группы для наблюдения за состоянием спортсменов и спортивных лошадей».

Таким образом, подготовка к 5-м всемирным играм кочевников идет полным ходом, и организаторы прикладывают все усилия для успешного проведения мероприятия.