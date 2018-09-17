В Созакском районе поздравили призеров Игр кочевников.

Со 2 по 8 сентября в курортной зоне Шолпан ата Кыргызстана прошли III Всемирные Игра кочевников.

В флаговом соревновании защищал честь страны уроженец Созака, выпускник районной детской и юношеской спортивной школы Максат Жандилдаев, который по двум видам борьбы показал хорошие результаты и поднялся на пьедестал. Он стал серебряным призером в национальном виде спорта таджиков – в поясной борьбе (Гуштини милли камарбанди) и в поясной борьбе татар стал третьим. Еще один уроженец Созакского района Айдос Кулманбетов в киргизском национальном спорте – в схваточной борьбе — занял третье место.

Акимат Созакского района поздравил спортсменов, которые внесли вклад в медальный зачет Казахстана.

Пресс служба акима Созакского района