Для создания благоприятных условий в Шымкенте ежегодно строятся новые школы.

Для реализации поручений Главы государства в школе №120 жилого массива «Тогыс» введен в эксплуатацию дополнительный учебный корпус на 300 мест, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Здание школы оснащено современным учебным оборудованием. Имеются кабинеты химии, биологии, физики, STEM, «интеллектум», поддержки инклюзии. Для улучшения знаний, навыков по информационным технологиям установлено 605 компьютеров и 11 интерактивных досок. Также имеются 2 спортивных зала и медицинский пункт для наблюдения за здоровьем учащихся.

В настоящее время в школе в 57 учебных кабинетах учатся 2070 учащихся 81 класса. Кроме того, в 5 группах предшкольной подготовки в двух сменах обучаются 106 детей.

Особое внимание также уделяется и безопасности учащихся. У входа в учебное здание установлен турникет, тревожная кнопка. 38 камер видеонаблюдения помогают следить за порядком в школе.