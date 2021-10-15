Согласно графику тепло будут подавать 141 день.

С сегодняшнего дня все службы ГКП «Куатжылуорталык-3» переведены на усиленный режим работы. На сегодня из 1444 многоэатжек к теплу подключены 179 домов. Первыми тепло в городе начали получать все социальные объекты — школы, детские сады и медучреждения.

Тепловики проводят обход. В школу-гимназию№64 тепло подали во вторник. Специалисты ГКП «Куатжылуорталык-3″ уверены, что проблем с тепловой системой в этом образовательном учреждении не будет, так как школа летом провела опрессовку.

Нам тепло начали подавать со вчерашнего вечера. Давление 8 атм. Циркуляция идет. Все нормально, держим температуру, температура на входе 53 , на выходе 32, — говорит

Нурлан БЕКБОЛАТОВ, заместитель директора школы-гимназии №64 по хозяйственной части.

Три года назад в школе полностью обновили тепловую систему. И с тех пор никаких проблем в отопительный период не возникало говорят в школе.

Тепло начали подавать и в многоэтажные дома. На сегодняшний день из 1444 многоэтажных домов мегаполиса , получающих тепло от централизованной системы, тепло подано в 179.

» В прошлом году отопление было хорошее. Вчера нам дали тепло. В нашем подъезде стояк поменяли, у нас в квартирах тепло. Спасибо», — говорит Тынышкуль Саугабаева, жительница города.

Если жители дома провели опрессовку теплосистемы, заменили устаревшие вентили, трубы, то проблем с получением тепла не будет, уверяют тепловики. А в многоэтажках , где старые забитые стояки, изношенные трубы в подвалах могут возникнуть сложности в отопительный сезон.

-Жителей просим с пониманием отнестись, потому что сразу все дома подключить к теплу невозможно, постепенно будем подключать, поясняет Пердебай Сабитов, директор ГКП «Куатжылуорталык-3».

Тепловики не исключают аварийных ситуаций, так как в городе есть дома, где не обновлены теплосистемы.

Если при подключении возникнут проблемы звоните по телефонам 44-82-37, 44-82-25, 44-81-89 . Диспетчерская служба работает круглосуточно.

Напомним, оплату за потребленное тепло жители многоэтажек в домах, где есть теплосчетчики будут производить с момента подписания акта о подключении, а жители многоэтажных домов без теплосчетчиков оплату будут производить с 1 ноября

Шынар Оразова