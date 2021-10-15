отопление

Согласно графику тепло будут подавать 141 день.

С сегодняшнего дня  все службы ГКП «Куатжылуорталык-3» переведены на  усиленный режим работы. На сегодня из 1444 многоэатжек к теплу подключены 179 домов. Первыми тепло в городе  начали получать  все социальные объекты — школы, детские сады и медучреждения.

Тепловики проводят обход. В школу-гимназию№64 тепло подали  во вторник. Специалисты ГКП «Куатжылуорталык-3″  уверены, что проблем с  тепловой системой в этом образовательном учреждении не будет, так как школа летом провела опрессовку.

Нам  тепло начали подавать со вчерашнего вечера. Давление 8 атм. Циркуляция идет.  Все нормально, держим температуру, температура на входе 53 , на выходе 32, — говорит
Нурлан БЕКБОЛАТОВ, заместитель директора  школы-гимназии №64 по хозяйственной части.

Три года назад в школе  полностью обновили  тепловую систему.  И с тех пор никаких проблем в отопительный период не возникало говорят в школе.

Тепло  начали подавать  и в многоэтажные дома. На сегодняшний день из 1444 многоэтажных домов мегаполиса , получающих тепло от централизованной системы, тепло подано  в 179.

» В прошлом году отопление было хорошее. Вчера  нам дали тепло.  В нашем подъезде стояк поменяли, у нас в квартирах тепло. Спасибо», — говорит  Тынышкуль Саугабаева, жительница города.

Если жители дома провели опрессовку теплосистемы, заменили устаревшие вентили, трубы, то проблем с  получением тепла не будет, уверяют тепловики. А в многоэтажках , где старые  забитые стояки, изношенные трубы в подвалах могут возникнуть сложности в отопительный сезон.

-Жителей просим с пониманием отнестись, потому что  сразу все дома подключить к теплу невозможно, постепенно будем подключать, поясняет Пердебай Сабитов,  директор ГКП «Куатжылуорталык-3».

Тепловики не исключают аварийных ситуаций, так как в городе есть дома,  где не обновлены теплосистемы.

Если  при подключении возникнут  проблемы  звоните  по телефонам 44-82-37, 44-82-25, 44-81-89  . Диспетчерская служба работает круглосуточно.

Напомним, оплату за потребленное тепло жители многоэтажек  в домах, где есть теплосчетчики будут производить с момента подписания акта о подключении, а жители многоэтажных домов без теплосчетчиков оплату будут производить с 1 ноября

Шынар Оразова

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