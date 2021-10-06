В Шымкенте проходит чемпионат и Кубок РК по художественной гимнастике среди женщин и молодежи.

Сегодня в «Спортивном комплексе художественной гимнастики» состоялась торжественная церемония открытия данных соревнований, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Шымкент Максут Исахов, секретарь Маслихата города Шымкент Бахадыр Нарымбетов, заслуженный мастер спорта РК Алия Юсупова и пожелали спортсменам удачи.

Всего в соревнованиях примут участие более 330 спортсменов из всех областей страны, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Главный судья соревнований, судья Международной категории Наталья Мамашева.

Стоит отметить, на сегодняшний день в городской спортивной школе художественной гимнастики тренерско-хореографический состав ведет учебно-тренировочную работу для более 400 детей.