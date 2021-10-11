Жители поселка Колтоган в Туркестанской области 10 лет вынуждены пить воду из арыка.

Строительство нового водопровода никак не закончат. Уставшие от обещаний сельчане требуют отставки акима округа.

Из-за отсутствия нового водопровода сельчане ежедневно набирают воду из арыка. Не вызывающую доверия жидкость используют для приготовления пищи. Покупать воду, что привозят водовозами, не всем по карману.

«У нас нет воды. Из арыка воду пьем. У кого есть машина и деньги, те, конечно, привозят чистую, а мы отсюда пьем. А когда здесь не течет, собираем дождь и снег», говорит Фатима Асилова, жительница Биртилекского сельского округа.

По словам сельчан, водопровод к их аулу прокладывают уже два года. Воду из арыка им приходится сначала отстаивать, а затем кипятить. Жители просили исправить ситуацию, но дальше обещаний дело не двигалось.

«Уже 11 лет обещают. Наш аким даже не знает, где находится Колтоган. Он у помощника спрашивал», — говорит Молдабек Аханов, житель Колтогана.

Сельчане потребовали встречи с сельским акимом. Жители утверждают, что чиновник ничего не сделал для развития аула. Ведь кроме воды, здесь отсутствуют природный газ и нормальные дороги. Но аким уверен: это не его вина, он лишь контролирует ситуацию.

«Эта вся работа не именно моя. Там за газ отвечает ЖКХ, за воду отвечает ЖКХ. Потому что они заказчики, они должны закончить. Тендер проводили они», — говорит Кенес Халык, аким Биртилекского сельского округа.

Закончить прокладку газопровода и обеспечить население центральным водоснабжением не смогли из-за судебных разбирательств. В районном акимате заявили, что ситуацию взяли на особый контроль. До конца месяца воду обещают все-таки подать в дома сельчан. Намерены решить и вопрос с газификацией.

«В селах Колтоган и Жолбасшы в газопроводе были обнаружены дефекты. Мы написали письмо подрядчикам, показали им. Нужные материалы они привезли, теперь начнут работу», — говорит Жанторе Аманкелды, специалист отдела ЖКХ Келесского района.

Сельчан попросили еще потерпеть. На что люди предложили акиму округа попить воды из грязного арыка. Но госслужащий решил воздержаться. Сельчане собирают подписи за его отставку.