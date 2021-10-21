Заместитель акима города Шымкента Ергали Билисбеков посетил ветхие дома, ознакомился с положением жителей.

На данный момент на основании технического обследования ветхими признаны 107 многоэтажных домов, их предложено снести. Построенные в 30-ых годах прошлого века, их состояние можно считать предаварийным.

Заместитель акима в первую очередь посетил дома 14 А,Б, 16 А и 20 на улице 1 Мая. У домов обветшала крыша, стены, покрытые трещинами, разрушаются. Деревянные лестницы очень старые. Часто выходят из строя коммунальные сети.

Для безопасности жителей необходимо снести старый дом и построить новый. Е.Билисбеков в ходе объезда поручил специалистам соответствующей сферы перейти к срочным мерам.

— Программа по снесению ветхих домов – это возможность для жителей без никаких расходов обновить свое жилье. Старые дома, у которых на рынке недвижимости очень низкая стоимость, сносятся, и жители имеют возможность поселиться в новом современном доме. Самое главное – мы должны учесть пожелания жителей и с их согласия переселить их из аварийного жилья. И только потом снести ветхие дома и на их месте построить новые дома. Жители будут обеспечены временным жильем и только потом переедут в новое жилье, либо им будут предоставлены равноценные квартиры. В результате улучшится и архитектурный облик города, — сказал Ергали Даулетбекович.

На сегодня планируется к этому делу привлечь инвесторов. В рамках пилотного проекта подготовительные работы начались по зданию рядом с домом №112 по улице Гагарина, дому №29 по улице 1 Мая, дому №35 по улице Ш.Калдаякова.

Ряду домов достаточно на сегодня и работ по модернизации. Например, жители дома №7 по улице Володарского согласны на модернизацию. В ходе встречи жители озвучили перед заместителем акима города свои пожелания и просьбы.