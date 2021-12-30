Для многих новогодние праздники — это мертвый сезон, когда деньги особо не зарабатываются, но хорошо тратятся.

Однако, есть профессии, которые становятся особенно востребованы именно в канун нового года. Среди них специалисты индустрии красоты, шоумены, трезвые водители и не только.

Асхат Адилбеков заработал за этот декабрь больше 500 тысяч тенге. Мужчина работает тамадой и ведет праздники на двух языках с индивидуальной программой. В преддверии нового года, шоумен за счет корпоративов увеличил свой доход в два раза. Однако, во время жесткого локдауна, Асхат остался без заработка и получал те самые 42 500 тенге.

«Когда обычные тои делают на нашем языке, народ его делает не каждый день, то есть есть определённые дни, например в пятницу, субботу и воскресенье. В будние дни можно сказать затишье, поэтому в новый год мой заработок соответственно увеличивается. Обычно после праздника Дня Независимости где-то 17 декабря начинаются уже корпоративы», — рассказывает тамада Асхат Адилбеков.

Если во время праздника вы выпили несколько бокалов шампанского, но приехали на торжество за рулём, вас в этой ситуации спасет трезвый водитель. В Казахстане он появился в прошлом десятилетии. Один из таких трезвых водителей в Шымкенте — Валерий Давыдов. В новогодние праздники мужчина за 8 часов выполняет от трёх до пяти заказов. Водитель признается, дело довольно таки прибыльное.

«Будучи на корпоративе если вы выпили и, находясь подшофе, не желаете выполнять функцию водителя, в этот момент можете позвонить трезвому водителю. Трезвый водитель приезжает садиться за руль автомобиля, перегоняет его вместе с хозяином в гараж. Получается это 1500 тенге +100 тенге за каждый километр», — говорит трезвый водитель Валерий Давыдов.

Новый год денежный и для специалистов индустрии красоты. За декабрь Айсулу Абдраманова увеличила свой доход в два раза. К мастеру по волосам перед новым годом женщины выстраиваются в очередь. Молодая девушка умеет все: она стрижет волосы, красит и укладывает их. Из-за огромного потока клиентов, ей приходится в этом месяце работать сверхурочно. Но она не жалуется, говорит ей только в радость!

«Да, клиентов много. В день 3-4 клиента принимаю, зависит от работы, если сложная покраска, то 2-3 клиента. Если клиент просит сложную покраску, то трачу на него 5-6 часов, если укладка, то час, если стрижка-покраска, то два часа», — говорит мастер по волосам Айсулу Абдраманова.

Перерабатывают в декабре и мастера ногтевого сервиса. Чтобы попасть к Диле Когай на новогодний маникюр, ее клиенты записываются к ней за месяц. Диля признается, если в ноябре она может заработать 100 тыс. тенге, то в декабре ее доход составляет до 150 тыс. тенге.

«На каждого клиента уходит 3-4 часа. Чаще всего на новый год просят обычный маникюр с гелевым покрытием, дизайны получается блестящие, если кто кто любит нюд, то кто то яркие акценты», — рассказывает мастер ногтевого сервиса Диля Когай.

Новый год на работе встречают еще спасатели и врачи. Если пожарные обеспокоены запускающими салютами, то медики обычно следят за пациентами, которые попадают к ним с отравлением.

Коркем Усибалиева