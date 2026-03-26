«Молодежная практика–2026»: какие профессии востребованы

В 2026 году в рамках проекта «Молодежная практика» планируется обеспечить занятостью порядка 25 тысяч молодых казахстанцев.

Программа ориентирована на поддержку безработных выпускников учебных заведений в возрасте до 35 лет. Она предоставляет возможность получить первый профессиональный опыт по специальности. Для участия необходимо подать заявление в Карьерный центр.

На период прохождения практики за каждым участником закрепляется наставник от работодателя, который помогает освоить профессиональные навыки и адаптироваться на рабочем месте.

Финансирование проекта осуществляется Центром трудовой мобильности. Заработная плата выплачивается ежемесячно через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» на основании данных, предоставленных работодателями. Средства перечисляются на банковские счета участников.

По итогам февраля–марта 2026 года в рамках программы уже трудоустроены 423 человека.

Наиболее востребованными направлениями стали:

• медицинская сестра/медицинский брат — 124 человека,

• юрист — 66 человек,

• учитель иностранного языка — 57 человек,

• воспитатель — 47 человек,

• учитель начальных классов — 43 человека.

Средний уровень заработной платы по стране составил 129,7 тыс. тенге.