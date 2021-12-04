В столице Румынии городе Бухаресте завершился 42-й чемпионат мира по армрестлингу.

Соревнование с флагами, собранными из почти 50 государств, продолжалось шесть дней.

Спортсмены Туркестанской области, выступавшие в составе сборной среди взрослых, завоевали 3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медали.

В частности, в весовой категории 55 кг Нурмахан Мейрамаулет стал чемпионом мира, одержав победу над всеми соперниками Ерсаин Мейрамбек в 60 кг и Сарыбайдаулет в 65 кг.

Серебряную медаль завоевали Шамиев Магжан в весе 75 кг и Тагабаев Берик в весе 100 кг,

В весовой категории до 55 кг Абсаттар Даурен стал бронзовым призером.

По итогам чемпионата мира клуб “Шардара Армспорт» завоевал 25 золотых наград среди юношей, молодежи, взрослых.