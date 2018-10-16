В истории Независимого Казахстана государственный гимн республики утверждался дважды – в 1992-м и в 2006 годах, что до сих пор приводит к путаницам с исполнением его на международных соревнованиях. ZTB.kz предлагает вам вспомнить такие случаи.

На чемпионате мира по самбо в Сочи организаторы турнира перепутали национальный гимн Казахстана со старым.

Заминка случилась во время награждения казахстанского борца Есета Куанова, который победил в финале россиянина Аслана Мудранова. Организаторы так и не нашли правильной фонограммы, зато члены сборной Казахстана, сидевшие в зале, запели гимн сами, их поддержали аплодисментами зрители.

Шесть лет назад самым вопиющим случаем путаницы стало исполнение песни из кинофильма «Борат» на чемпионате мира по стрельбе в Кувейте в 2012 году. К слову, потом, как организаторы чемпионата, так и представители власти Кувейта принесли извинения нашей стране.

В 2015 году на Кубке Президента России по тяжелой атлетике в Грозном старая версия гимна прозвучала во время награждения Ильи Ильина. Спортсмен заставил организаторов соревнования включить новый гимн Казахстана.

В том же 2015 году во время награждения казахстанского фигуриста Дениса Тена в Хорватии, где он стал победителем турнира Golden Spin, вновь прозвучала мелодия Хамиди и Брусиловского.

Однако гимн путают не только иностранцы, но и наши соотечественники. В 2012 году в Костанае на открытии областного лыжного фестиваля вместо гимна Казахстана включили песню Рики Мартина. После речи главы региона был объявлен гимн Казахстана. Однако вместо него зазвучала песня Рики Мартина Livin’ la vida loca. После нескольких секунд все же заиграл государственный гимн.