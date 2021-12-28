Девять строительных компаний незаконно заключили договора на продажу квартир в недостроенных домах третьего мегаполиса, передает OTYRAR.

На все компании наложен штраф, об этом сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля. При этом в акимате уверяют, проверки будут вести тотальные. Приобретать квартиру в новостройке могут только, когда уже построен каркас дома. Ведь пока основы нет, объект в любой момент может стать либо долгостроем или вообще обанкротиться.

«У нас в городе выявлено 9 компаний, им уже выставлен штраф на 7 млн 350 тыс. тенге. Там выявлены нарушения, они начали продавать квартиры, пока строились, при этом не имея разрешения», — говорит Галымжан Утебаев, руководитель управления ГАСК г. Шымкента.

Для того, чтобы не остаться без денег и без квартиры, покупатель должен знать, что приобретать еще не построенное жилье опасно. Компания должна пройти гос. экспертизу, получить разрешение от местной власти, возвести каркас. Только после этого можно заключать договор.

Таких историй не мало, когда обманутые дольщики требуют возврата денег или свои квартиры, а сами застройщики в лучшем случае обещают все уладить и просят время, а в худшем, просто исчезают.