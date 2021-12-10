Прогноз погоды на 11-14 декабря предоставили казахстанские синоптики.

«Южные области по-прежнему в тепле – на них будет влиять южный циклон, принося с собой обильные осадки, гололедные явления, но сохраняя довольно комфортную температуру воздуха», — передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Температура воздуха в ближайшие дни будет постепенно снижаться. Так 11 декабря в Шымкенте днем ожидается +12 градусов, тогда как 14 декабря столбик термометра опустится до +3 градусов, ночью ожидается минусовая температура.