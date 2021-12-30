Накануне Нового года в Шымкенте прошла сельскохозяйственная ярмарка. Здесь продавалось все: от мясных продуктов до картофеля, лука, фруктов до сладостей.

Ярмарку перед стадионом Кажымукана посетило большое количество горожан. Это и понятно. Все спешат приобрести необходимые продукты к новогоднему столу. Шырынкул Елкондиева, фермер привезла много мяса. Бешбармак из свежей конины порадует не только домочадцев, но и гостей, говорит жительница Отырарского района.

Большим спросом пользуется и мясная продукция крестьянского хозяйства Сайрам. Ведь конина здесь стоит 2300-2400 тенге, а говядина — 2200-2300 тенге за килограмм. Фермеры говорят, что их продукция на 15-20 процентов ниже рыночных цен.

Еркин Шертаев,житель г. Шымкента:

«Спасибо властям за ярмарку. Цены здесь доступные. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с Новым годом!!!»

Перейдем к овощам и фруктам. Килограмм томатов от 500 до 1000 тенге, а максимальная цена на огурцы — 1200 тенге. Цена местных яблок около 250-500 тенге. Килограмм бананов — 700 тенге, лимонов — 850–1100 тенге, апельсинов — 650–700 тенге, хурма в пределах 400–600 тенге.

Эльмира Кудайбергенова, жительница г. Шымкента:

«На ярмарке продукция должна быть дешевле, чем на базаре. Например, почему молочные продукты, овощи продаются так дорого? Надеемся, что завтра цены будут дешевле».

Кстати, цены на картошку очень удивили. Продаваемый на прошлой неделе по 220-250 тенге, картофель на ярмарке сегодня продавался от 145 до 180 тенге. Фермеры заявляют, что готовы отпускать картофель и лук по доступным ценам, если горожане будут покупать мешками.

Вниманию жителей мегаполиса и гостей, сельскохозяйственная ярмарка состоится и 31 декабря.