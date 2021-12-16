Бауыржан Айтмурзаев — ровесник независимости.

Старший пожарный части №7 в этом году, как и наша страна, отмечает 30-летие. Мужчина работает огнеборцем уже 9 лет. Сначала Бауыржан устроился на должность радиотелефониста, затем овладел тонкостями службы и перешел на должность пожарного.

«Я выбрал эту профессию потому что хочу помогать людям, кроме того это очень ответственная профессия. Пожары разные по сложности, часто приходится спасать людей, рисковать собственной жизнью», — говорит Бауыржан Айтмурзаев, старший пожарный пожарной части №7.

Возгорания в Шымкенте происходят часто. Очередной пожар едва не унес жизни троих детей. Малыши оказались в огненной ловушке. Благо, пожарные подоспели вовремя.

«Когда мы приехали, то увидели, что горит крыша и лицевая сторона дома, из объятого пламенем жилища выбежала женщина и сказала, что внутри трое детей, мы с командиром осмотрели комнаты и нашли девочек: они спрятались между корпе. К счастью, все закончилось благополучно», — говорит Бауыржан Айтмурзаев.

Профессия пожарного – профессия героическая. Эти смелые люди идут в самое пекло пожара спасать других, рискуя своей жизнью. Не каждый может стать настоящим пожарным!

«Я от всей души поздравляю всех казахстанцев с днем Независимости. Пусть у вас в домах всегда царит мир и главное не будет пожаров!», — говорит пожарный.