Более 1 млн долларов направил Шымкент на помощь пострадавшим регионам

Казахстан столкнулся с самыми масштабными за 80 лет паводками. Критическая ситуация сохраняется в 5 регионах. Помогают всей страной: тысячи тонн непрерывной гуманитарной помощи и миллиарды тенге для пострадавших. Не остался в стороне и южный мегаполис.

Жители Шымкента откликнулись практически сразу и начали собирать фуры гуманитарной помощи. Это продукты первой необходимости, гигиенические средства, ведра, лопаты, шланги, мотопомпы: все то, что может пригодиться в борьбе со стихией. Не остались в стороне и представители городского филиала Народной Ассамблеи Казахстана, шымкентский филиал партии Amanat, различные организации. Общими усилиями удалось собрать более 200 тонн гуманитарного груза и 239 млн тенге материальной помощи.

Кроме того, по инициативе акимата Шымкента на помощь регионам, где бушует стихия, удалось собрать еще 280 млн тенге. Инициативу местных исполнительных органов поддержали депутаты, общественные деятели, крупные бизнесмены города. Итого, от южного мегаполиса в бедствующие регионы направили 519 млн тенге. Средства перечислены на счет корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».

Кроме того для ликвидации последствий из Шымкента четырьмя ж/д эшелонами отправлена инженерная, погрузочная и различная техника. В общей сложности 200 единиц техники и 286 человек.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях на сегодняшний день все еще остаются подтопленными 5 411 частных жилых домов и 1 607 дворовых территорий. Помощь в пострадавшие регионы поступает постоянно. Десятки фур из разных уголков нашей страны, и не только преодолевают сложный путь с одной единственной задачей — помочь и поддержать тех, кто столкнулся с бедой воочию.