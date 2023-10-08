Сын вдохновлённый примером отца: пожарная династия семьи Каденовых

Есть такое подразделение в Департаменте по Чрезвычайным ситуациям — дежурная служба пожаротушения. В ней служат пожарные династии. Один из представителей такого пожарного семейства заменившей на опасной службе отца майор внутренней службы Алибек Кабденов. От решений пожарного и его коллег зависит как завершится пожар.

Майор Алибек Каденов в подразделениях МЧС служит уже 14 лет. В пожарные пошёл по стопам отца, отдавшего более тридцати лет жизни пожарной службе. На его примере, признаётся офицер, он тоже решил посвятить жизнь борьбе с огнём.

«Я с детства видел отца в форме, наблюдал как он тушит огонь и уже тогда решил стать пожарным. Я поступил в Кокшетауский технический институт. Потом служил в пожарном гарнизоне Астаны. Там впервые участвовал в тушении пожара и тогда уже поверил в себя. Работать приходилось в разных условиях и в разных происшествиях. Участвовал в тушении крупных пожаров, в спасательных работах, наши подразделения так же оказывали помощь населению при наводнениях», — рассказал заместитель оперативного дежурного ДСПТ ДЧС г. Шымкента Алибек Каденов.

Дежурная служба пожаротушения — центр руководства подразделений, занимающихся ликвидацией пожаров. В первую очередь, от действий офицеров зависит, какой ущерб нанесёт огонь и сколько будет спасено жизней.

В составе СПТ службу несут 13 человек — 9 офицеров и 4 водителя спецавтомашин. Дежурят в составе четырёх караулов. Сотрудники службы наряду с пожарными выезжают на происшествия в том числе на тушение огня. Но у них особая работа.

«Дежурная служба пожаротушения — это контролирующий орган. Список функций дежурной службы достаточно обширный. ДСПТ полностью ведет гарнизонную службу, следит за оперативной обстановкой, контролирует личный состав подразделений, его боевую готовность, проверяет знания, соблюдение техники безопасности при тушении пожаров, при разборе конструкций, осуществляет проверки подразделений и в целом отвечает за исход тушения пожара», — говорит оперативный дежурный ДСПТ ДЧС г. Шымкента Амир Гулиев.

Под руководством офицеров дежурной службы пожаротушения — огромная команда, насчитывающая 700 пожарных и 114 автомашин специальной техники. И за 9 месяцев этого года общими усилиями сделано уже много. Пожарные Шымкента совершили 2 тысячи 360 выездов. Из них 149 раз на тушение пожара и 2 — на аварийно-спасательные работы.