Пожарный из Шымкента победил в турнире ALASH PRIDE FC 107

В Шымкенте прошел профессиональный турнир по смешанным единоборствам ALASH PRIDE FC 107, сообщает ЮК Инфором.

В нем принял участие пожарный шымкентской пожарной части №5 Нурдаулет Кудайберген, который выступал в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке он встретился со спортсменом из Узбекистана и одержал победу.

25-летний специалист благодаря своему мастерству и упорству добился победы.

Эта победа не первое достижение в спортивной карьере Нурдаулета Кудайбергена. Он является серебряным призером чемпионатов по панкратиону среди юношей, кадетов и взрослых.

Кроме того, Нурдаулет завоевал бронзовую медаль на открытом чемпионате Шымкента по смешанным единоборствам GAMMA MMA.