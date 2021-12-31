Подводя итоги года нельзя не упомянуть о трагедиях, несчастных случаях и громких преступлениях, которые потрясли Казахстан в этом году.

2021 год — был непростым в плане пандемии, а инфляция обгогнала доходы граждан. По республике прокатилась волна правонарушений и несчастных случаев, резонансных преступлений и судебных процессов. Предлагаем вспомнить самые громкие происшествия уходящего года.

СМЕРТЬ СТУДЕНТОВ В ГОРАХ ТУРКЕСАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Эта трагедия потрясла всю страну. В горах Туркестанской области в мае 2021 семеро молодых людей решили без проводника покорить ущелье «Сары-Айгыр». Туристами были студенты ВУЗов и один выпускник Кентауского лицея-интерната. Троих юношей нашли живыми.

На поиски остальных подростков были брошены все силы: волонтеры, вертолёты, кинологи, спасатели Казахстана и Узбекистана — река, протекающая по ущелью, несёт тонны воды в соседнюю страну. Оставшихся четверых молодых людей искали месяц. Их нашли. Тела молодых людей на расстоянии нескольких километров друг от друга спасатели вызволяли из под камней, еще одного нашли выброшенным на берег бурным течением. Двое из погибших — родные братья. Гибель молодых людей оплакивал весь Казахстан.

КОРОНАВИРУС УНЕС ЖИЗНИ ОКОЛО 1200 ШЫМКЕНТЦЕВ

Терроризировал казахстанцев в этом году и ковид. Очередной пик пришелся на лето. Многие шымкентцы не смогли победить болезнь…

Марат Токтасов, врач-патологоанатом:

«Если раньше к нам привозили в месяц 60-70 человек, то сейчас в день 30-35 человек поступают. При этом 80- 90 процентов из них умершие от коронавирусной инфекции, и только 1-2 случая это скончавшиеся от инсульта или инфаркта».

Пик смертности пришелся на июль и август. С начала 2021 года в Шымкенте от коронавирусной инфекции скончались больше 1200 горожан.

ВЗРЫВ В ТАРАЗЕ

На ошибках следует поучиться. Не прошло и двух лет, после ЧП в Арыси, как в стране прогремели новые взрывы. В августе в Жамбылской области на базе боеприпасов произошло возгорание. Огонь охватил одно из хранилищ. К месту происшествия стянули сотни пожарных, они пытались потушить огонь, но … было тщетно. Произошла серия мощных, смертельных взрывов. Разрывались на части инженерные снаряды: фугасы, противопехотные и противотанковые мины. Из мирного населения никто не пострадал. Жителей близлежащих сёл оперативно вывезли. Свыше 1200 человек в тот вечер разместили в пунктах эвакуации в Таразе.

В ту ночь врачи работали без передышки. Не смолкали звуки сирен скорой помощи. Бригады одна за другой доставляли раненых. Половине пациентов оказали первую помощь и отпустили домой. Число жертв трагедии в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди них — Сержант Марат Мешинбай и ефрейтор Руслан Жанболатов. Они с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды войсковой части, проводя тушение пожара. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности.

Четвертый погибший — военный прокурор южного региона Арман Капезов. Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия.

7 сентября скончался еще один из пострадавших. В больнице скончался пожарный, пострадавший в результате взрыва. Среди погибших 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. 1 человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Смелые, отзывчивые, готовые в любую минуту прийти на помощь. Так вспоминают о погибших коллегах, те, кто их близко знал. Кто-то успел поработать в части несколько лет, кто-то посвятил службе четверть века — все до последнего были при исполнении. Спасали других, не думая о себе. Героев наградили орденами посмертно.

АРЫСЬ ПРИГОВОР

Виновных пока, не наказали, но вынесли в 2021 году приговор обвиняемым в трагедии Арыси. Всего по делу о взрывах боеприпасов проходили 16 человек. 12 из них приговорили к лишению свободы от четырёх до десяти лет. Ещё четверо обвиняемых получили условное наказание сроком от четырёх до семи лет. Среди них командир и заместитель командира военного склада. Их обвинили в нарушении правил безопасности и халатности.

Айтбек Рысбек, пострадавший во время взрывов в г. Арысь:

«Это все у меня — осколки, всего 27 осколков у меня нашли. Но тем не менее, суд никакой компенсации не присудил. Только вынесли приговор осужденным. А пострадавшим что делать? На какие деньги восстанавливать искалеченное здоровье».

В июне 2019 на военном складе в Арыси начался пожар. Огонь перекинулся на боеприпасы, последовала череда мощных взрывов. Снаряды рушили дома мирных местных жителей, школы и детские сады. Погибли четыре человека. 1500 жителей Арыси признали пострадавшими.

СТРЕЛОК В АЛМАТЫ

В сентябре 2021-го страну всколыхнула трагедия в Алматы. Мужчина застрелил пятерых: двоих полицейских и троих гражданских. Судебные исполнители пытались выселить людей из частного дома, мужчина открыл огонь.

«Данный факт зарегистрирован по статье Убийство двух и более лиц, наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное».

Казахстанцы тогда разделились на два лагеря — одни переживали за семьи погибших и недоумевали, как можно пойти на такое страшное преступление, другие заявили — довели, вот к чему приводит безденежье.

НОВОРОЖДЕННЫЙ В МУСОРНОМ БАКЕ

За гранью понимания — и дети в мусорном баке, что движет матерями младенцев, которых хладнокровно выбрасывают.

В октябре 2021-го в Шымкенте под грудой мусора было найдено тело новорожденного.

Ержан Байтасов, сотрудник «ЛТД Турмыс»:

«Сначала я думал, что это пакет с мясом, открыл а там ребенок. Я сначала выбросил пакет в машину, а потом до меня дошло, я достал его, в таком шоке был, начал показывать своим коллегам — говорю смотрите, ребенок. Он был весь синий, на голове была кровь, даже пуповину не обрезали».

Горе-мамашу вскоре нашли.

ДВА ТРУПА

Два трупа молодых девушек обнаружили на съемных квартирах в Шымкенте за неделю. В ноябре 2021 по проспекту Республики, на съемной квартире нашли бездыханное тело девушки с ножевыми ранениями. Погибшей было 23 года. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемой в убийстве, женщину задержали.

Молдир Бекеева, руководитель управления внутренних и внешних коммуникации ДП г. Шымкента:

«По результатам оперативных мероприятий подозреваемая гражданка была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ею оказалась жительница Туркестанской области 1990 года рождения. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы. Зарегистрировано уголовное дело по статье убийство. Проводится досудебное расследование».

Через 5 дней произошел еще один несчастный случай. На съемной квартире был найден труп сожженой девушки. Полицию вызвали соседи, которые жаловались на громкие звуки, доносящиеся из квартиры, а потом почувствовали едкий запах. Одна из версий — девушку убили, а тело пытались сжечь.

СБРОСИЛАСЬ С ДЕТЬМИ

Эта трагедия потрясла весь Казахстан. С девятого этажа многоэтажного дома в Алматы женщина сбросила сначала троих родных детей, а затем выпрыгнула сама. Малышей похоронили в Туркестанской области. По словам сестры погибшей, до суицида женщину могла довести новость о предательстве мужа.

Жанар Кыдырбаева, сестра погибшей Бахтыгуль:

«У этой женщины трое детей, она заведующая кафедрой где то была, зарплата большая. Бахтыгуль по телефону увидела фото мужа с ней, они на Коктобе были. Как увидела начала мужа расспрашивать, нашла номер этой женщины и позвонила ей, она оказалась беременна от него. Как сестра мне рассказала, она сказала той женщине что я тебе дарю мужа. Я ей говорю, приезжай в Шымкент, уходи от него, а она не захотела. Говорила что в Алматы работу найдет, боялась осуждения, сплетен».

Перед тем как выбросить своих детей из окна высотки и выпрыгнуть самой, Бахтыгуль написала предсмертную записку.

«Там было написано, что до такого состояния ее довели, никого просит не винить, но виновые мол знают. Записку попросила показать мне. Я думаю что она была в таком состоянии, когда хотела закончить страдания, и решила зачем то забрать детей тоже на тот свет«, — говорит сестра погибшей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Расследование продолжается.

ИЗБИЛИ ДО СМЕРТИ

Очередная трагедия унесла жизнь молодого человека. Тогда погонов лишились нескольких правоохранителей. Нурболата Жумабаева задержали 8 декабря как подозреваемого в угоне автомобиля. Через несколько часов он скончался прямо в здании департамента полиции. Там сообщили, что парень умер от «сердечного приступа». Родственники же заявили, что на теле покойного «нет живого места».

Дело начали расследовать в прокуратуре и службе внутренней безопасности МВД. Через несколько дней задержали троих сотрудников полиции. Еще троих уволили. Проводится досудебное расследование.

ПРОДАЖА ДЕВУШЕК В БАХРЕЙНЕ

В декабре в Шымкенте огласили приговор по громкому делу. Фигурантов транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся продажей девушек в Бахрейн осудили. Главного фигуранта дела и организатора преступления Саодат Азадову приговорили к 14 годам тюрьмы. 12 ее подельников, двое среди которых граждане России, получили различные сроки — от года до 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колониях средней и максимальной безопасности. Еще 3 подсудимых, проходивших по резонансному делу, были освобождены в зале суда.

Во главе преступной группировки была жительница Туркестанской области. В Бахрейн она поставляла «живой товар», в том числе несовершеннолетних. В 2016 году, женщина попыталась переправить девушек через границу сама, а затем нашла сообщников.

Абсаттар Шахитдинов, председатель СМУС:

«Азадова стала подбирать среди знакомых своих участников в Шымкенте пообещав им вознаграждение за каждую отправленную в Бахрейн девушку и распределила роли по обнаружению, вербовке, подготовке документов, укрывательству, транспортировке до места назначения молодых и несовершеннолетнних девушек».

При этом не все знали чем именно они будут заниматься в Бахрейне — одним карты раскрывали, другим обещали работу обслуживающим персоналом или гувернантки. Но по приезду в Бахрейн, девушек запирали в отелях, отбирали у них паспорта и заставляли заниматься проституцией. В итоге, преступникам удалось отправить в Бахрейн 36 казахстанок. За каждую из них они получали от 3 до 5 тысяч долларов. Групировка обогатилась на свыше 48 миллионов тенге. Попавших в сексуальное рабство вернули домой, с ними работают психологи.