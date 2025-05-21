Ходи и оглядывайся!  Вдруг кто укусит или что-то упадет

Неделька выдалась так себе, беспокойная. Новостная лента пестрит сообщениями о различных чрезвычайных ситуациях.

В Египте погибла женщина из Казахстана: на нее в аэропорту упал рекламный щит. В США торнадо унесло жизни 27 человек. В Алматы и Астане ливневые дожди здорово напугали жителей. Десятки пострадавших от укусов клещей, пауков и змей… Можно ли быть готовыми к подобным чрезвычайным происшествиям? Давайте разбираться.

Рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы. Трагедия случилась в воздушной гавани Шарм-еш-Шейха в ночь на 18 мая 2025 года.

Instagram-аккаунт Pro_Astanu опубликовал следующую информацию: «За полчаса до вылета в зале ожидания у терминала №2 на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением. По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей. На месте происшествия поднялась паника: люди кричали, пытались оказать помощь пострадавшим…»

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК сообщили: «С родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана». Министр гражданской авиации Египта взял инцидент на свой личный контроль, проводятся следственные мероприятия.

…В минувшие выходные жара резко сменилась прохладой, еще и штормовой ветер. Он поломал немало деревьев, местами сдернул с фасадов обшивку…

Спасатели напомнили меры предосторожности: если вы идете по улице во время штормового ветра или после него, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи – это может быть опасно. По возможности обходите рекламные щиты. Не оставляйте автомобили под деревьями: при сильном ветре сухая и тяжелая ветка может обломиться и рухнуть прямо на ваше авто…

В такую погоду следует избегать походов в горы. Перед сбором просматривайте прогноз погоды, будьте готовы к ЧП.

…Еще одна напасть – укусы насекомых.

В Шымкенте резко возросло количество укусов клещей: в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Причиной стала ранняя и теплая весна, которая пробудила паразитов раньше обычного. По словам руководителя управления СЭК Абайского района г. Шымкента Клары Адырбаевой, количество укушенных стало больше – это говорит о том, что клещи достаточно агрессивны. Населению следует проявить бдительность, внимательно осматривать одежду и кожные покровы детей.

Санитарные врачи исследовали около трех тысяч клещей и провели порядка 300 лабораторных анализов. По результатам 13 проб, было выявлено наличие вируса конго-крымской геморрагической лихорадки – это значит, что клещи были заражены и потенциально опасны для людей. Это больше, чем в прошлом году, идет миграция клеща за счет миграции животных, и количество выявленных проб из неблагополучных территорий возросло.

Хорошая новость: пока случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой в Шымкенте не зарегистрировано. Тем не менее медики призывают горожан быть предельно осторожными: внимательно следить за кожей и носить защитную одежду при выезде на природу.

Санврачи советуют: если вы обнаружили клеща на теле, то аккуратно удалите его и обязательно обратитесь в ближайшую поликлинику или инфекционную больницу. Клеща передадут на исследование, а за пациентом установят медицинское наблюдение на срок до двух недель. При первых симптомах после укуса клеща – высокой температуре, сильной головной и мышечной боли, признаках интоксикации, а также кровотечении – обращайтесь за неотложной помощью.

Мало нам было клещей, так горожане все чаще стали сталкиваться со степными змеями – гадюками и гюрзами, укусы которых опасны. Змеи свободно орудуют не только на окраинах, но и в центральных районах города.

Что делать, если эта «радость» приползла на ваш участок? При обнаружении змей постарайтесь забежать в дом, запереть дверь, сообщить на пульт «112» и вызвать спасателей. Они приедут и отловят пресмыкающихся специальными устройствами – змееловами. Говорят, что змеи тоже страдают от жары. Спасаясь от нее, они заползают в сараи и дома – прохладные помещения. Так что встреча с ними в ближайшие четыре месяца остается весьма вероятной.

Кто у нас еще остался? Пауки!

В этом году в Шымкенте от укусов каракурта пострадали восемь человек. Двое из них госпитализированы, остальные получили амбулаторную помощь. По словам врачей, в этом году пик активности ядовитых пауков начался раньше обычного.

«Сам по себе укус каракурта незаметный, как будто какой-то прокол. Укус считается смертельно опасным, если в течение двух суток не обратиться в медучреждение и не получить медицинскую помощь. В этом случае может наступить летальный исход», – пояснила главный врач центра гипербарической оксигенации г. Шымкента Мадина Ермаханбетова.

Каков он, укус каракурта? Поначалу он почти безболезненный – покраснение и два едва заметных прокола кожи. Резкая боль возникает через 5-20 минут и распространяется по всему телу. Появляются «мурашки», судороги, лихорадка, потоотделение, головная боль, острые боли в животе, схожие с панкреатитом или язвой, а также учащенное дыхание, тахикардия и аритмия, способные привести к сердечной недостаточности.

Каракурта легко заметить: тело у него черное с характерными красными пятнами на брюшке, хотя зрелые особи могут быть полностью черными. Эти пауки предпочитают сухие открытые места: степи, овраги, пустоши, норы животных, трещины в земле и заброшенные постройки.

Если вы заметили каракурта в природе, то отойдите на безопасное расстояние; если в доме – используйте средства от насекомых или обратитесь в службу дезинсекции.

Ваша встреча станет менее вероятной, если вы не будете спать на голой земле, избегать сухой травы, надо проверять, встряхивать одежду и обувь, перед тем как ее надеть, а также избавляться от строительного мусора, где так любят прятаться пауки.

Еще одна хорошая новость: в Шымкенте достаточно вакцины от укусов каракурта.

Берегите себя! Жизнь полна неожиданностей, всяких…

Фарида Шарафутдинова