В Шымкенте десятки людей вновь отдали свои деньги мошенникам, в надежде на быстрое обогащение.

На этот раз, они поверили аферисткам, которые выдавали себя за сотрудниц управления занятости и социальных программ. Они обещали безвозвратные гранты из фонда «Даму». А за содействие в получении больших денег просили вознаграждение.

Обманутые шымкентцы уверяют — мошенники попросили у них от 90 тысяч до 12 миллионов тенге. Это своеобразная плата за содействие. Прибыль обещали в разы больше. По словам юриста, которая представляет интересы пострадавших, мошенники представились сотрудницами управления занятости и социальных программ. Втерлись в доверие к людям и предложили им получить безвозвратные гранты из фонда «Даму». Но попросили за свои услуги деньги. Чтобы выйти в плюс … людям пришлось уйти в минус.

«Они обещали составить бизнес-план, презентацию и сделать так, чтобы люди получили деньги. Если вложили 90 тысяч, то должны были получить 582 тысячи тенге, а если 12 миллионов отдали, то 70 миллионов обещали. Говорили что это безвозвратный грант«, — говорит Гулизат Сейдазова, юрист.

«У меня вот сын заболел теперь на учете стоит. Он 4 миллиона 700 тысяч вложил, с двух банков, кредит взял», — говорит Умиткуль Шамбетова, жительница Шымкента.

В полицию обратились 24 человека, они отдали мошенникам 40 миллионов тенге. Но по словам юристов, на самом деле пострадавших около трехсот. Просто большинство еще верят, что получат деньги. В управлении занятости и социальных программ сообщили, что женщины, чьи имена и фамилии озвучили пострадавшие, у них никогда не работали. В полиции завели уголовное дело, но по мнению пострадавших, расследование ведется слишком медленно.

«Ведется досудебное расследование. В качестве подозреваемых никого пока не определили. Нам известны имена и фамилии со слов заявителей. В отношении них проводятся следственные мероприятия», — говорит Серик Асаркулов, главный следователь Каратауского отдела полиции.

Специалисты говорят, очень часто мошенники представляются их сотрудниками, чтобы войти в доверии людей.