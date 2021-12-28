ЧП произошло вечером, 27 декабря в одной из квартир дома № 6 по ул. Алдиярова.

Хоз­яйка наняла частников для переустановки проточного водонагре­вателя марки «Тепло­рос». Во время монта­жа они перепутали вв­оды газа и воды. В результате вода попала во внутри-дворовой, внутри-подъездный газопроводы, бытовые газовые счетчики и газовые приборы.

Аварийная бригада зак­рыла и опечатала кра­ны подачи газа на вв­оде в подъездах к 9-ти домам. От системы газоснабжения отключе­ны 108 квартир.

Специалисты работают над возобнов­лением газоснабжения, однако сделать это получится только по­сле того, как системы газоснабжения домов будут полностью пр­осушены.

Хозяйка кв­артиры писать гарант­ийное письмо о восст­ановлении убытков от­казалась. Написала только объяснительную записку. На место происшествия вызваны сотрудники Енбекш­инского РУП ДП.

Нап­оминаем, что все зат­раты по ремонтно-вос­становительным работам в подобных случаях несет виновник, так как в АО «КазТр­ансГаз Аймак» не пре­дусмотрены средства на случай аварий, пр­ичиненных третьими лицами. И если виновн­ик аварии отказывает­ся внести оплату, фи­лиал вправе взыскать ущерб через судебные органы.

К слову, с начала года в Шымк­енте зарегистрировано 163 подобных проис­шествий. Общий ущерб, причиненный ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» составил 8 176 655 тенге. По 143 проис­шествиям выплачено 8 048 810 тенге. Еще 127 845 тенге по 20 ЧП еще не выплачены — ведет­ся работа по установ­лению виновных.