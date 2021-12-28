ЧП произошло вечером, 27 декабря в одной из квартир дома № 6 по ул. Алдиярова.
Хозяйка наняла частников для переустановки проточного водонагревателя марки «Теплорос». Во время монтажа они перепутали вводы газа и воды. В результате вода попала во внутри-дворовой, внутри-подъездный газопроводы, бытовые газовые счетчики и газовые приборы.
Аварийная бригада закрыла и опечатала краны подачи газа на вводе в подъездах к 9-ти домам. От системы газоснабжения отключены 108 квартир.
Специалисты работают над возобновлением газоснабжения, однако сделать это получится только после того, как системы газоснабжения домов будут полностью просушены.
Хозяйка квартиры писать гарантийное письмо о восстановлении убытков отказалась. Написала только объяснительную записку. На место происшествия вызваны сотрудники Енбекшинского РУП ДП.
Напоминаем, что все затраты по ремонтно-восстановительным работам в подобных случаях несет виновник, так как в АО «КазТрансГаз Аймак» не предусмотрены средства на случай аварий, причиненных третьими лицами. И если виновник аварии отказывается внести оплату, филиал вправе взыскать ущерб через судебные органы.
К слову, с начала года в Шымкенте зарегистрировано 163 подобных происшествий. Общий ущерб, причиненный ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» составил 8 176 655 тенге. По 143 происшествиям выплачено 8 048 810 тенге. Еще 127 845 тенге по 20 ЧП еще не выплачены — ведется работа по установлению виновных.