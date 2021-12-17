За годы Независимости количество врачей в южном мегаполисе увеличилось с 2205 врачей в 1991 году до 4205 в 2021 году.
Об этом на торжественном собрании сообщил первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан. В честь 30-летия Независимости Казахстана замакима поздравил медицинских сотрудников и поблагодарил за усердный труд.
Лучшие врачи, медсестры, лаборанты, фельдшеры получили юбилейные медали «30 лет Независимости РК», нагрудные знаки «Шапағат», Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Ерен еңбегі үшін» и благодарственные письма.
Замакима отметил особую роль медиков в борьбе с пандемией коронавируса. С самого начала врачи южного мегаполиса работали на передовой, рискуя собственными жизнями. Благодаря медицинским сотрудникам на сегодняшний день эпидситуация стабилизируется.
Отметим, что за годы независимости количество врачей в городе увеличилось с 2205 врачей в 1991 году до 4205 в 2021 году. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 39,1 (1991г.-27,0).
Медицинские работники Шымкента получили возможность повышения квалификации, а также обмена опытом с зарубежными специалистами. Во всех медицинских организациях внедрены информационные системы, безбумажный документооборот, заполнены электронные паспорта здоровья у 100% населения. С каждым годом в медицинских учреждениях южного мегаполиса растет количество новых технологий.