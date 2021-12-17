За годы Независимости количество врачей в южном мегаполисе увеличилось с 2205 врачей в 1991 году до 4205 в 2021 году.

Об этом на торжественном собрании сообщил первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан. В честь 30-летия Независимости Казахстана замакима поздравил медицинских сотрудников и поблагодарил за усердный труд.

Лучшие врачи, медсестры, лаборанты, фельдшеры получили юбилейные медали «30 лет Независимости РК», нагрудные знаки «Шапағат», Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Ерен еңбегі үшін» и благодарственные письма.

Замакима отметил особую роль медиков в борьбе с пандемией коронавируса. С самого начала врачи южного мегаполиса работали на передовой, рискуя собственными жизнями. Благодаря медицинским сотрудникам на сегодняшний день эпидситуация стабилизируется.