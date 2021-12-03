Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает OTYRAR со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по борьбе с COVID-19, возвращения и последующего карантина казахстанцев, оказавшихся в странах, где распространяется новый штамм «омикрон».

Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и подчеркнул необходимость продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Межведомственной комиссией отмечено, что оптимальный охват плановой иммунизацией за 10 месяцев составляет 79% при оптимальном показателе не менее 95%.

Во всех регионах республики не достигнут охват вакцинацией против пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС).

Показатели ниже республиканского значения наблюдаются в г. Алматы (63,4%), Атырауской (62,3%), Павлодарской (64,7%), Актюбинской (66,1%), Мангистауской (66,4%) и Западно-Казахстанской областях (67,4%).

Руководителям данных регионов, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской областей, где с октября идет постоянное снижение темпов иммунизации, дано поручение взять на особый контроль охват вакцинацией.