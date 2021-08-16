Заслушав доклад Главного государственного санитарного врача Е.Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.

Тем не менее, Е.Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в г.Нур-Султане, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, г.Шымкент.

Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.

В этой связи заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков.

Кроме того, государственным органам поручено: разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы.

Утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.