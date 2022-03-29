Почему всем казахстанцам разрешили прививаться Pfizer?

О причинах такого решения рассказал вице-премьер Ералы Тугжанов.

В первую очередь для того, чтобы сохранить коллективный иммунитет, во вторых- истекает срок годности полученной партии, передает OTYRAR со ссылкой на Kazinform.

«Если от общего количества населения – это 52 процента. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. В связи с этим мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета», — говорит Ералы Тугжанов.

Отвечая на вопросы журналистов вице-премьер проинформировал, что срок годности вакцины Pfizer продлится до августа.