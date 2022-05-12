О снижении пенсионного возраста высказался вице-премьер

На повестке дня — вопрос пенсионного возраста. В правительстве планируют обсудить его снижение, сообщает OTYRAR.

Об этом отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства рассказал вице-премьер Ералы Тугжанов.

«Вопрос будет обсуждаться, это непростой вопрос. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Эту тему поднимают не только шахтеры. Поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов», — сказал Тугжанов.

По его словам, вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса уже в конце этого года.

«Как раз говорю, о женщинах то же самое. Сегодня средний возраст фактически пенсионный — на уровне 60-61 до 2027 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать», — заверил Ералы Тугжанов.

К слову, в Казахстане с этого года женщины выходят на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, в прошлом году этот показатель составлял ровно 60 лет. Планируется, что в 2027 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года.