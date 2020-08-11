Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе с населением, в первую очередь, по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования.

Межведомственная комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер, сообщает primeminister.kz.

Представители Министерства здравоохранения и Главный государственный санитарный врач доложили о показателях стабилизации эпидемиологической ситуации и возможных сценариях смягчения карантинных мер при усиленном санитарно-дезинфекционном режиме. При этом для недопущения роста заболеваемости предложен ряд новых индикаторов контроля работы регионов.

Е. Тугжанов поручил Министерству здравоохранения, руководителям местных исполнительных органов держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем и обеспечить дальнейшее снижение показателей заболеваемости.

Также вице-премьер поручил руководству регионов разобраться и принять меры по каждому факту несвоевременной выплаты компенсаций медицинским работникам, пострадавшим в борьбе с COVID-19.

«Никаких поводов для самоуспокоенности и расслабления не должно быть. Регионам надо повысить эффективность работы мониторинговых групп. При необходимости проработать дополнительные меры по линии ведомств и местных властей для дальнейшего улучшения ситуации. Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе с населением, в первую очередь, по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования», — подчеркнул Е. Тугжанов.