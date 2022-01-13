Главный полицейский Шымкента Ералы Жумаханбетов посетил полицейских, получивших ранения во время массовых беспорядков.

Генерал-майор лично поблагодарил правоохранителей за проявленное мужество и достойное несение службы в столь трудное время.

«В критический час мы благодарны вам за то, что проявили самоотверженность в борьбе с террористами, защитили граждан, спасли их жизни, не смотря на большую угрозу и риски. Верные и добросовестные полицейские — это крепость страны. Желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения на службу», -сказал Ералы Жумаханбетов.

Также главный полицейский южного мегаполиса поблагодарил родителей, воспитавших храбрых сыновей и настоящих патриотов своей страны.

К слову, во время беспорядков в Шымкенте 5-6 января более 40 полицейских получили травмы разной степени тяжести. Двое из них попали в реанимацию.