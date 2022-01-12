Во время массовых беспорядков в Шымкенте были жертвы, сообщает OTYRAR.

Об этом заявил глава горздрава, правда точное число погибших Бакытжан Позилов не назвал. Количество пострадавших — 120. У 48 из них состояние средней степени тяжести, в реанимации находятся 5 пациентов, остальных уже выписали. Обратились за медицинской помощью и нападавшие мародёры.

«Они лечатся вместе с обычными жителями, мы их отдельно не определяли. Потому что у нас отделение для всех, мародёры в одном отделении с жителями лежат, как обычные пациенты. Это не опасно»,- говорит руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Бакытжан Позилов.

Бандиты пытались ворваться во вторую больницу города, рассказывает главный медик Шымкента. После неудачной попытки, преступники атаковали 7 машин скорой помощи: разбили окна и повредили кузов. Погромщики избили двух медиков, а в водителя неотложки закидали камнями. Врачи, несмотря на ранения, мужественно исполняли свой долг.

«Мы своими силами полностью восстановили эти машины, и они сейчас полностью работают. Цену ущерба мы со специальной комиссии считаем. Конечно, все это восстановится. Как вы видите сами, если ранее в день поступало 1500 вызовов, то на сегодняшний день около 2500 вызовов поступают. Даже когда все эти машины и медики пострадали, они продолжали работать, то есть мы просто пакетами закрылись и укрыли машину и дальше начали работать«,- говорит Бакытжан Позилов.