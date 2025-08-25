Центр без лицензии: что скрывается за стенами “ABYROY”?

Этот случай разделил жизнь 28-летнего Жандоса Турабека на до и после. По словам молодого человека, он никогда не жаловался на здоровье и не употреблял запрещённых веществ. Однако семья решила иначе.

Мужчина говорит, родная сестра оформила его в психиатрическую клинику. По словам Жандоса, за ним пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции и насильно увезли в неизвестном направлении. Он утверждает, что помощь ему оказывали не медики, а бывшие наркозависимые и игроманы, которые не скрывали этого факта.

Жандос Турабек, пострадавший: «Первые 2-3 дня они мне давали какие-то таблетки. Что-то типа успокоительного, по 5-6 таблеток. Несколько дней я сопротивлялся как мог. На пятый день я увидел ужасную картину. Молодого парня начали пичкать таблетками. Он сопротивлялся. В следствии чего, около восьми сотрудников избили его. Я обращался и в департамент полиции, и в департамент комитета медицинского контроля. Но, видимо, у клиники крыша хорошая, так что никаких действий применено не было».

И это не единичный случай. На работу центра жалуются сразу несколько пациентов. По словам Фаузии Ахметовой ее также удерживали в центре, а еще применяли физическое насилие.

Фаузия Ахметова, пострадавшая: «Я, мать-одиночка, стала жертвой насильственного удержания в так называемом «Комик Центре» в Шымкенте. 25 апреля трое неизвестных ворвались в мой дом и силой увезли меня на глазах у детей. Там меня удерживали без законных оснований, избивали и заставляли подписывать бумаги. Когда я отказывалась, мне вводили лекарства, после которых я теряла сознание. Я лично видела, что в центре незаконно удерживаются несовершеннолетние дети. Несмотря на моё заявление в полицию, до сих пор никаких следственных действий не проведено, а центр продолжает работать».

В свою очередь руководитель центра «Abyroy», ранее действовавшего под названием «Komek Koldau», опроверг информацию о применении медикаментов при реабилитации. По его словам, в работе с пациентами не используются ни капельницы, ни прочие пилюли. Основное внимание здесь уделяют психологической поддержке и коррекции мышления. Наличие врачей с медицинским образованием тоже не требуется, отмечает он.

Аманжан Абдукаримов, руководитель реабилитационного центра «ABYROY»: «В нашем реабилитационном центре мы не лечим медикаментами пациентов. Мы оказываем им психологическую помощь. Мы психологи. Мы лечим их душу, перестраиваем их мышление. Для этого не нужна лицензия. Если нужно оказать, как раз-таки медицинскую помощь, мы приглашаем партнерские клиники, и вот они уже оказывают профессиональную медицинскую помощь».

Однако в деле проявляется интересный факт. В департаменте полиции сообщили: от мужчины, ранее состоявшего на учёте, заявлений не поступало. Зато обращение Фаузии Ахметовой зарегистрировано. По нему начато расследование, женщину направили на экспертизу, но проходить она ее не стала.

«В мае текущего года по заявлению гражданки, полицией возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения проверки, совместно с фармконтролем установлено, что медучреждение не имеет лицензии. Собранные по данному факту документы направлены в соответствующие органы. По окончанию следственных мероприятий действиям участников будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. В настоящее время ожидается прохождение экспертизы заявительницей для всестороннего и объективного расследования», — заявили в пресс-службе департамента полиции г. Шымкента.

Итог таков: одни называют центр местом насилия, другие- пространством психологической поддержки. Чем завершится эта история и поставят ли точку правоохранительные органы — покажет время.